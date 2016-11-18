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15 марта, 19:03 • 108968 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149204 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126952 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120244 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106807 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102403 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96827 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Завтра в Харькове СБУ отрабатывать методы борьбы с террористами

Завтра в Харькове СБУ отрабатывать методы борьбы с террористами

Киев • УНН

 • 7822 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра в Харькове различные силовые ведомства города отрабатывать методы борьбы с террористами в рамках всеукраинских антидиверсионных тренировок. В связи с этим возможно будет затруднен проезд на некоторых участках уличной сети областного центра. Об этом проинформировали в патрульной полиции Харькова, сообщает УНН.

Напомним, с 17 по 21 число в городе и области СБУ и местные органы власти организовали всеукраинские антидиверсионные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Сюжеты" максимально приближены к реальным событиям и боевой обстановке. Бойцы не в курсе, который "сюрприз" их ждет в следующую минуту. Основная задача тренировок - отработать методы борьбы с диверсантами в любой ситуации.
В тренинге принимают участие специалисты из всех регионов Украины. Бороться с террористами и диверсантами будут не только оперативники СБУ, но и МВД, и армия ", - сообщили в СБУ.

Во время отработки будут перекрывать улицы, приближенные к местам учений, какие именно - неизвестно.

 

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