Завтра в Харькове СБУ отрабатывать методы борьбы с террористами
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра в Харькове различные силовые ведомства города отрабатывать методы борьбы с террористами в рамках всеукраинских антидиверсионных тренировок. В связи с этим возможно будет затруднен проезд на некоторых участках уличной сети областного центра. Об этом проинформировали в патрульной полиции Харькова, сообщает УНН.
Напомним, с 17 по 21 число в городе и области СБУ и местные органы власти организовали всеукраинские антидиверсионные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Сюжеты" максимально приближены к реальным событиям и боевой обстановке. Бойцы не в курсе, который "сюрприз" их ждет в следующую минуту. Основная задача тренировок - отработать методы борьбы с диверсантами в любой ситуации.
В тренинге принимают участие специалисты из всех регионов Украины. Бороться с террористами и диверсантами будут не только оперативники СБУ, но и МВД, и армия ", - сообщили в СБУ.
Во время отработки будут перекрывать улицы, приближенные к местам учений, какие именно - неизвестно.