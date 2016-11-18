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Завтра у Харкові СБУ відпрацьовуватиме методи боротьби з терористами

Завтра у Харкові СБУ відпрацьовуватиме методи боротьби з терористами

Київ • УНН

 • 7832 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра у Харкові різні силові відомства міста відпрацьовуватимуть методи боротьби з терористами в рамках всеукраїнських антидиверсійних тренувань. У зв'язку з цим можливо буде ускладнено проїзд на деяких ділянках вуличної мережі обласного центру. Про це проінформували у патрульній поліції Харкова, повідомляє УНН.

Нагадаємо, з 17 по 21 число в місті і області СБУ і місцеві органи влади організували всеукраїнські антидиверсійні заходи. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

“Сюжети” максимально наближені до реальних подій і бойовій обстановці. Бійці не в курсі, який “сюрприз” на них чекає в наступну хвилину. Основне завдання тренувань — відпрацювати методи боротьби з диверсантами в будь-якій ситуації.
У тренінгу беруть участь фахівці з усіх регіонів України. Боротися з терористами і диверсантами будуть не тільки оперативники СБУ, але і МВС, і армія", — повідомили в СБУ.

Під час відпрацювання будуть перекривати вулиці, наближені до місць навчань, які саме — невідомо.

 

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