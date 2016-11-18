Завтра у Харкові СБУ відпрацьовуватиме методи боротьби з терористами
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра у Харкові різні силові відомства міста відпрацьовуватимуть методи боротьби з терористами в рамках всеукраїнських антидиверсійних тренувань. У зв'язку з цим можливо буде ускладнено проїзд на деяких ділянках вуличної мережі обласного центру. Про це проінформували у патрульній поліції Харкова, повідомляє УНН.
Нагадаємо, з 17 по 21 число в місті і області СБУ і місцеві органи влади організували всеукраїнські антидиверсійні заходи. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
“Сюжети” максимально наближені до реальних подій і бойовій обстановці. Бійці не в курсі, який “сюрприз” на них чекає в наступну хвилину. Основне завдання тренувань — відпрацювати методи боротьби з диверсантами в будь-якій ситуації.
У тренінгу беруть участь фахівці з усіх регіонів України. Боротися з терористами і диверсантами будуть не тільки оперативники СБУ, але і МВС, і армія", — повідомили в СБУ.
Під час відпрацювання будуть перекривати вулиці, наближені до місць навчань, які саме — невідомо.