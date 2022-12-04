Завтра в четырех областях вернут стабилизационные отключения – ДТЭК

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"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", – говорится в сообщении.

Напомним

Операторы систем распределения (облэнерго) будут отвечать за справедливое применение графиков отключения электроэнергии света.