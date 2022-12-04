Завтра у чотирьох областях повернуть стабілізаційні відключення світла – ДТЕК

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"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", – ідеться у повідомленні.

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Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за справедливе застосування графіків відключення електроенергії світла.