Завтра у чотирьох областях повернуть стабілізаційні відключення світла – ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З 5 грудня у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Про це в Telegram повідомив ДТЕК, передає УНН.
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"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за справедливе застосування графіків відключення електроенергії світла.