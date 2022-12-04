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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Завтра у чотирьох областях повернуть стабілізаційні відключення світла – ДТЕК

Завтра у чотирьох областях повернуть стабілізаційні відключення світла – ДТЕК

Київ • УНН

 • 1173181 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. З 5 грудня у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Про це в Telegram повідомив ДТЕК, передає УНН.

Цитата

"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", – ідеться у повідомленні.

                                 

Нагадаємо

Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за справедливе застосування графіків відключення електроенергії світла.

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