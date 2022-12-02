У Міненерго назвали відповідальних за справедливі графіки відключень світла

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За словами міністра, минулого тижня вдвічі зросла кількість скарг щодо недотримання графіків відключення світла та їхнього несправедливого застосування. Найбільше скарг надійшло з Києва, Київської області, Полтави та Львова.

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“І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. (...) При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність”, – зазначив Галущенко.

Нагадаємо

Державна інспекція енергетичного нагляду проводитиме на об’єктах енергетики позапланові перевірки щодо дотримання графіків відключень світла.