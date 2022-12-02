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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Міненерго назвали відповідальних за справедливі графіки відключень світла

У Міненерго назвали відповідальних за справедливі графіки відключень світла

Київ • УНН

 • 1113732 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за недотримання графіків відключення електроенергії та їхнє справедливе застосування. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Деталі

За словами міністра, минулого тижня вдвічі зросла кількість скарг щодо недотримання графіків відключення світла та їхнього несправедливого застосування. Найбільше скарг надійшло з Києва, Київської області, Полтави та Львова.

Цитата

“І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. (...) При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність”, – зазначив Галущенко.

Нагадаємо

Державна інспекція енергетичного нагляду проводитиме на об’єктах енергетики позапланові перевірки щодо дотримання графіків відключень світла.

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