В Минэнерго назвали ответственных за справедливые графики отключений света
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Операторы систем распределения (облэнерго) будут отвечать за несоблюдение графиков отключения электроэнергии и их справедливое применение. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
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По словам министра, на прошлой неделе в два раза выросло количество жалоб по поводу несоблюдения графиков отключения света и их несправедливого применения. Больше всего жалоб поступило из Киева, Киевской области, Полтавы и Львова.
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“И анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. (...) При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность”, – отметил Галущенко.
Напомним
Государственная инспекция энергетического надзора будет проводить на объектах энергетики внеплановые проверки относительно соблюдения графиков отключений света.