Завтра восток Украины накроет грозами и градом

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 27596 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 69539 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104401 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112417 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126607 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143610 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147268 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157228 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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Завтра восток Украины накроет грозами и градом

Завтра восток Украины накроет грозами и градом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Завтра, 25 июня, на востоке страны грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"25 июня, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Сегодня, на территории Центрального района российского города Барнаула введен режим чрезвычайной ситуации из-за вчерашнего урагана.

Как сообщал УНН, бури, прошедшие над Польшей в четверг вечером и ночью, принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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