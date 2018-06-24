Завтра восток Украины накроет грозами и градом

"25 июня, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Сегодня, на территории Центрального района российского города Барнаула введен режим чрезвычайной ситуации из-за вчерашнего урагана.

Как сообщал УНН, бури, прошедшие над Польшей в четверг вечером и ночью, принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева.