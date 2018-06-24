Завтра восток Украины накроет грозами и градом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Завтра, 25 июня, на востоке страны грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"25 июня, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Сегодня, на территории Центрального района российского города Барнаула введен режим чрезвычайной ситуации из-за вчерашнего урагана.
Как сообщал УНН, бури, прошедшие над Польшей в четверг вечером и ночью, принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева.