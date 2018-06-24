Завтра схід України накриє грозами та градом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Завтра, 25 червня, на сході країни грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с. Про це повідомили УНН у прес-службі Укргідрометцентру.
"25 червня, у Харківській, Луганській та Донецькій областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - сказано у повідомлені.
Сьогодні, на території Центрального району російського міста Барнаула введений режим надзвичайної ситуації через учорашній урагану.
Як повідомляв УНН, бурі, які пройшли над Польщею в четвер увечері та вночі, принесли чимало збитків. Смертельною жертвою вихору став віце-бургомістр підваршавського містечка Воломін Роберт Маковський, його поранила гілляка, що обірвалася з дерева.