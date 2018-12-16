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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра движение трамваев на Борщаговке будет ограничено

Киев • УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на один день (17 декабря). В связи с этим движение трамваев маршрута №1 будет ограничено. Об этом УНН сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Завтра движение трамваев на Борщаговке будет ограничено

Завтра, 17 декабря, количество автобусов по маршруту № 1Т (от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки) будет увеличено втрое.

Напомним, что в эти выходные было ограничено движение трамваев маршрута №1 из-за планового ремонта трамвайного пути на ул. Владимира Покотило на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова.

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