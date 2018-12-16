Завтра движение трамваев на Борщаговке будет ограничено
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на один день (17 декабря). В связи с этим движение трамваев маршрута №1 будет ограничено. Об этом УНН сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Завтра, 17 декабря, количество автобусов по маршруту № 1Т (от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки) будет увеличено втрое.
Напомним, что в эти выходные было ограничено движение трамваев маршрута №1 из-за планового ремонта трамвайного пути на ул. Владимира Покотило на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова.