Завтра рух трамваїв на Борщагівці буде обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Ремонтні роботи трамвайної колії на Борщагівській лінії швидкісного трамвая подовжено на один день (17 грудня). У зв’язку з цим рух трамваїв маршруту № 1 буде обмежено. Про це УНН повідомили у комунальному підприємстві “Київпастранс”.
Завтра, 17 грудня, кількість автобусів за маршрутом № 1Т (від станції “Старовокзальна” до Михайлівської Борщагівки) буде збільшена втричі.
Нагадаємо, що цими вихідними було обмежено рух трамваїв маршруту № 1 через плановий ремонт трамвайної колії на вул. Володимира Покотила на ділянці від вул. Гната Юри до вул. Генерала Потапова.