Завтра утром Киев окутает туман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Ночью и утром 30 октября в столице сохранится туман. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
“Ночью и утром 30 октября в столице сохранится туман, видимость 200-500 м”, — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.
Напомним, 30 октября в Украине осадков не прогнозируется, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами видимость будут ухудшать туманы.