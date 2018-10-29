Завтра Україну накриють тумани

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Завтра, 30 жовтня, в Україні опадів не прогнозується, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.