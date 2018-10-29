Завтра Україну накриють тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Завтра, 30 жовтня, в Україні опадів не прогнозується, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"30 жовтня в Україні опадів не прогнозуємо, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на Закарпатті та півдні Одещини до 14° тепла; вдень 15-20°, у північних, Харківській та Луганській областях 11-16°", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому робочому тижні, з 29 жовтня по 2 листопада, очікуються субкомфортні погодні умови.
Нагадаємо, 16 жовтня температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року.
Як повідомляв УНН, починаючи з вихідних, 27 жовтня, в Україні буде спостерігатися суттєве потепління, яке триватиме до кінця цього тижня.