Завтра Украину накроют туманы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Завтра, 30 октября, в Украине осадков не прогнозируется, только днем на Закарпатье небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами видимость будут ухудшать туманы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"30 октября в Украине осадков не прогнозируем, только днем на Закарпатье небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами видимость будут ухудшать туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на Закарпатье и юге Одесской области до 14° тепла, днем 15-20°, в северных, Харьковской и Луганской областях 11-16° ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой рабочей неделе, с 29 октября по 2 ноября, ожидаются субкомфортные погодные условия.
Напомним, 16 октября температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.
Как сообщал УНН, начиная с выходных, 27 октября, в Украине будет наблюдаться существенное потепление, которое продлится до конца этой недели.