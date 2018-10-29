Завтра ранком Київ огорнуть тумани

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уночі та вранці 30 жовтня у столиці утримається туман. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

“Уночі та вранці 30 жовтня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м”, — йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні опадів не прогнозується, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани.

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