Завтра ранком Київ огорнуть тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уночі та вранці 30 жовтня у столиці утримається туман. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
“Уночі та вранці 30 жовтня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м”, — йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, 30 жовтня в Україні опадів не прогнозується, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани.