Завтра Рада будет голосовать за избрание новых членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Завтра Верховная Рада Украины будет голосовать за каждую кандидатуру в Центральную избирательную комиссию отдельно. Об этом журналистам сообщила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает УНН.
"Завтра будут голосовать за каждую кандидатуру в ЦИК, это будет поименное голосование за каждого кандидата", - сообщила Луценко.
Она также отметила, что срыва голосования быть не должно.
"Я не думаю, что будет такой коллапс, я уверена что голосование состоится конструктивное, освободят сначала, а потом назначат членов Центральной избирательной комиссии. Я не думаю, что есть какое-то желание хоть у кого-то из политических сил срывать и блокировать работу ЦИК", - отметила она.
Также Луценко сообщила, что вопрос обновления состава ЦИК поднимался вчера во время встречи Президента с главами фракций.
Напомним, ранее информированный источник в ВРУ сообщал, что новый состав Центральной избирательной комиссии не могут выбрать из-за позиции Венецианской комиссии и нерешенного вопроса, кого именно будут выбирать, а кого "выбросят" из этого процесса.