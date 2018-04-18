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Завтра Рада будет голосовать за избрание новых членов ЦИК

Киев • УНН

 • 12039 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Завтра Верховная Рада Украины будет голосовать за каждую кандидатуру в Центральную избирательную комиссию отдельно. Об этом журналистам сообщила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает УНН.

Завтра Рада будет голосовать за избрание новых членов ЦИК

"Завтра будут голосовать за каждую кандидатуру в ЦИК, это будет поименное голосование за каждого кандидата", - сообщила Луценко.

Она также отметила, что срыва голосования быть не должно.

"Я не думаю, что будет такой коллапс, я уверена что голосование состоится конструктивное, освободят сначала, а потом назначат членов Центральной избирательной комиссии. Я не думаю, что есть какое-то желание хоть у кого-то из политических сил срывать и блокировать работу ЦИК", - отметила она.

Также Луценко сообщила, что вопрос обновления состава ЦИК поднимался вчера во время встречи Президента с главами фракций.

Напомним, ранее информированный источник в ВРУ сообщал, что новый состав Центральной избирательной комиссии не могут выбрать из-за позиции Венецианской комиссии и нерешенного вопроса, кого именно будут выбирать, а кого "выбросят" из этого процесса.

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