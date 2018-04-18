Завтра Рада голосуватиме за обрання нових членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Завтра Верховна Рада України голосуватиме за кожну кандидатуру в Центральну виборчу комісію окремо. Про це журналістам повідомила представник Президента у Парламенті Ірина Луценко, передає УНН.
"Завтра будуть голосувати за кожну кандидатуру в ЦВК , це буде поіменне голосування за кожного кандидата", - повідомила Луценко.
Вона також відзначила, що зриву голосування бути не повинно.
"Я не думаю, що буде такий колапс, я впевнена що голосування відбудеться конструктивне, звільнять спочатку, а потім призначать членів Центральної виборчої комісії. Я не думаю, що є якесь бажання хоч в когось із політичних сил зривати і блокувати роботу ЦВК", - відзначила вона.
Також Луценко повідомила, що питання оновлення складу ЦВК піднімалось вчора під час зустрічі Президента з головами фракцій.
Нагадаємо, раніше інформоване джерело у ВРУ повідомляло, що новий склад Центральної виборчої комісії не можуть обрати через позицію Венеційської комісії та невирішене питання, кого саме будуть обирати, а кого "викинуть" з цього процесу.