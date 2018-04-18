Завтра Рада голосуватиме за обрання нових членів ЦВК

"Завтра будуть голосувати за кожну кандидатуру в ЦВК , це буде поіменне голосування за кожного кандидата", - повідомила Луценко.



Вона також відзначила, що зриву голосування бути не повинно.



"Я не думаю, що буде такий колапс, я впевнена що голосування відбудеться конструктивне, звільнять спочатку, а потім призначать членів Центральної виборчої комісії. Я не думаю, що є якесь бажання хоч в когось із політичних сил зривати і блокувати роботу ЦВК", - відзначила вона.



Також Луценко повідомила, що питання оновлення складу ЦВК піднімалось вчора під час зустрічі Президента з головами фракцій.



Нагадаємо, раніше інформоване джерело у ВРУ повідомляло, що новий склад Центральної виборчої комісії не можуть обрати через позицію Венеційської комісії та невирішене питання, кого саме будуть обирати, а кого "викинуть" з цього процесу.



