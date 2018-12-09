Завтра на большей территории Украины туман
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В северных, центральных и южных областях Украины утром 10 декабря синоптики обещают туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
К концу дня 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-27 м/с.
10 декабря на западе, юге и востоке Украины возможен мокрый снег с дождем. Днем температура во всех областях будет держаться выше 0, на западе до +4, на юге - до +6. Ночью местами возможны незначительные морозы до -2.