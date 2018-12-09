Завтра на переважній території України туман
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У північних, центральних та південних областях України ранком 10 грудня синоптики обіцяють туман. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр.
До кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у північних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м; у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах місцями 25-27 м/с.
10 грудня на заході, півдні та на сході України можливий мокрий сніг з дощем. Вдень температура у всіх областях триматиметься вище 0, на заході до +4, на півдні - до +6. Вночі подекуди можливі незначні морози до -2.