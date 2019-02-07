Завтра на дорогах Киева гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По данным синоптиков, в пятницу, 8 февраля, в столице на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По прогнозу синоптиков, завтра также будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Напомним, 8 февраля в Украине без осадков и до 7 градусов тепла.