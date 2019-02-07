Завтра на дорогах Києва ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. За даними синоптиків, у п'ятницю, 8 лютого, у столиці на дорогах місцями ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
За прогнозом синоптиків, завтра також буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, 8 лютого в Україні без опадів і до 7 градусів тепла.