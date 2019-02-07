Завтра в Україні без опадів і до 7 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні у п'ятницю, 8 лютого, очікується погода без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься від 9 градусів морозу уночі до "нуля" вдень на більшості території країни та 7 градусів тепла на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"8 лютого без опадів. В Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південний (у східній та південній частині - східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9°, на крайньому заході та півдні країни 1-6° морозу, вдень близько 0°, у західних областях 3-7° тепла. У Криму: хмарно, невеликі опади; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, в Україні сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця.