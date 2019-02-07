Завтра в Україні без опадів і до 7 градусів тепла

КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні у п'ятницю, 8 лютого, очікується погода без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься від 9 градусів морозу уночі до "нуля" вдень на більшості території країни та 7 градусів тепла на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.