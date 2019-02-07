Завтра в Украине без осадков и до 7 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине в пятницу, 8 февраля, ожидается погода без осадков, температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до "нуля" днем на большей части территории страны и 7 градусов тепла на западе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"8 февраля без осадков. В Украине, кроме западных областей, ночью и утром местами туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер южный (в восточной и южной части - восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны 1-6° мороза, днем около 0°, в западных областях 3-7° тепла. В Крыму: облачно, небольшие осадки; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.
Напомним, в Украине сегодня без осадков, на дорогах гололедица.