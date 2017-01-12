Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Завтра, 13 января в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 13 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
Напомним, завтра 13 января на дорогах страны ожидается гололедица.