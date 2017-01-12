Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Завтра, 13 січня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с та ожеледиця на дорогах. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 13 січня в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Уночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.
Нагадаємо, завтра 13 січня на дорогах країни очікується ожеледиця.