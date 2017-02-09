Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 февраля в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-17 °, а днем ​​5-7 ° мороза.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Как сообщал УНН, из-за морозов в Сумской области приостановили обучение в более чем 100 школах.