Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Завтра, 10 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица, температура ночью 15-17 °, а днем 5-7 ° мороза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 февраля в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-17 °, а днем 5-7 ° мороза.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Как сообщал УНН, из-за морозов в Сумской области приостановили обучение в более чем 100 школах.