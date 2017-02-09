Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Завтра, 10 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця, температура вночі 15-17°, а вдень 5-7° морозу. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 10 лютого в Києві очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східній, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, а вдень 5-7° морозу.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Як повідомляв УНН, через морози на Сумщині призупинили навчання у понад 100 школах.