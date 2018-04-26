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Завтра главы МИД НАТО обсудят вопрос стремлений Украины относительно членства - Столтенберг

Киев • УНН

 • 10283 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время встречи на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО обсудят стремление Украины относительно членства. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом встреч министров иностранных дел стран-членов альянса, передает УНН.

Завтра главы МИД НАТО обсудят вопрос стремлений Украины относительно членства - Столтенберг

По словам Столтенберга, главы МИД стран-членов НАТО встретятся завтра, чтобы подготовиться к предстоящему саммиту в июле. Министерскую встречу закроют обсуждением вопросов Западных Балкан и политикой открытых дверей НАТО.

"НАТО остается сторонником целостной, свободной и мирной Европы", - отметил генсек.

По его словам, министры иностранных дел завтра должны обсудить прогресс, достигнутый Боснией и Герцеговиной, бывшей Югославской Республикой, Македонией и Грузией - странами, имеющими План действий по членству в НАТО или выразили желание получить его.

"Украина также выразила свои стремления относительно членства. И я надеюсь, что министры также захотят решить этот вопрос", - сказал он.

Напомним, ранее Венгрия очередной раз заблокировала министерское заседание комиссии Украина-НАТО , которое должно было состояться на этой неделе.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше выступать против взаимодействия Украины в НАТО, несмотря на международное давление.



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