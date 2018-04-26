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Завтра глави МЗС НАТО обговорять питання прагнень України щодо членства – Столтенберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час зустрічі на рівні Міністрів закордонних справ країн-членів НАТО обговорять прагнення України щодо членства. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції перед початком зустрічей міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, передає УНН.

Завтра глави МЗС НАТО обговорять питання прагнень України щодо членства – Столтенберг

За словами Столтенберга, глави МЗС країн-членів НАТО зустрінуться завтра, щоб підготуватися до майбутнього саміту у липні. Міністерську зустріч закриють обговоренням питань щодо західних балкан та політикою відкритих дверей НАТО.

"НАТО залишається прихильником цілісної, вільної і мирної Європи", - зазначив генсек.

За його словами, міністри закордонних справ завтра мають обговорити прогрес, досягнутий Боснією і Герцеговиною, колишньою Югославською Республікою, Македонією та Грузією - країнами, що мають План дій щодо членства в НАТО або висловили бажання отримати його.

"Україна також висловила свої прагнення щодо членства. І я сподіваюсь, що міністри також захочуть вирішити це питання", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Угорщина вчергове заблокувала міністерське засідання комісії Україна-НАТО, яке мало відбутись цього тижня.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт буде і далі виступати проти взаємодії України в НАТО, незважаючи на міжнародний тиск.



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