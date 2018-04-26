Завтра глави МЗС НАТО обговорять питання прагнень України щодо членства – Столтенберг

За словами Столтенберга, глави МЗС країн-членів НАТО зустрінуться завтра, щоб підготуватися до майбутнього саміту у липні. Міністерську зустріч закриють обговоренням питань щодо західних балкан та політикою відкритих дверей НАТО.



"НАТО залишається прихильником цілісної, вільної і мирної Європи", - зазначив генсек.



За його словами, міністри закордонних справ завтра мають обговорити прогрес, досягнутий Боснією і Герцеговиною, колишньою Югославською Республікою, Македонією та Грузією - країнами, що мають План дій щодо членства в НАТО або висловили бажання отримати його.



"Україна також висловила свої прагнення щодо членства. І я сподіваюсь, що міністри також захочуть вирішити це питання", - сказав він.



Нагадаємо, раніше Угорщина вчергове заблокувала міністерське засідання комісії Україна-НАТО, яке мало відбутись цього тижня.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт буде і далі виступати проти взаємодії України в НАТО, незважаючи на міжнародний тиск.







