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Завтра будут отмечать один из 12 главных церковных праздников: ПЦУ рассказала об особенностях

Завтра будут отмечать один из 12 главных церковных праздников: ПЦУ рассказала об особенностях

Киев  •  УНН

 • 2025 просмотра

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Православная церковь Украины напоминает о праздновании 21 ноября Введения во храм Пресвятой Девы Марии. Праздник имеет давнюю историю и особое значение, поскольку освещает детство Божьей Матери.

Православная церковь Украины отмечает завтра, 21 ноября, один из 12 главных церковных праздников года - Введение во храм Пресвятой Девы Марии. Праздник имеет давнюю историю и особое значение, и хотя приходится на Рождественский пост, но по уставу разрешено потреблять рыбу, сообщили в ПЦУ, пишет УНН.

Детали

"Завтра - один из двенадцати главных праздников богослужебного круга за год. Посвящено оно событию Введения во храм Пресвятой Девы Марии. Среди всех Богородичных праздников оно единственное освещает нам детство Божией Матери. Этот праздник приходится на Рождественский пост, но по уставу разрешено потреблять рыбу", - рассказали в ПЦУ в Facebook.

Праздник имеет один день предпраздника и четыре дня послепраздника, 25 ноября – отдание праздника.

"До VIII века событие введения Девы Марии в храм почиталось вместе с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Отдельное празднование зарождается в VIII веке в Константинополе. Событие введения не упоминается в Евангелии и известно нам из более поздних текстов, по передаче", - указали в ПЦУ.

Согласно источникам, когда дочь Иоакима и Анны, Мария, рождение которой произошло как особый дар Божий для бесплодных родителей, достигла определенного возраста, они привели ее в храм в Иерусалиме. Ведь раньше они дали Богу обет, что когда родится у них ребенок, то его они посвятят на служение Всевышнему.

"Итак, этот праздник, прежде всего, напоминает об исполнении обетов. А также об обязательном свершении предсказанного Господом. Этот праздник возвещает нам о приближении события Рождества Христова, которое произошло не внезапно, неожиданно и без приготовления, но произошло в надлежащее время, когда Бог приготовил все согласно своему промыслу и о чем не раз известил через пророков", - указали в ПЦУ.

Запрет резать хлеб на Усекновение: в ПЦУ опровергли миф29 авг. 2024, 09:13 • 12203 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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