Запрет резать хлеб на Усекновение: в ПЦУ опровергли миф

Православная Церковь Украины развенчала миф о запрете резать хлеб и другие предметы на праздник Усекновения главы пророка Иоанна Крестителя. Об этом говорится в заявлении ПЦУ в Facebook, передает УНН.



Сейчас мы совершаем торжественные богослужения по случаю, казалось бы, трагического события - Усекновения главы пророка Иоанна Крестителя.... Кое-где можно встретить ложное утверждение, якобы Церковь в этот день запрещает резать хлеб и другие вещи, заниматься любой деятельностью, связанной с разрезанием, рубкой и даже острыми предметами - но это не более чем суеверие - указали в Православной Церкви.

Также отметили, что этот языческий предрассудок проводит параллели между головой почитаемого святого и обычными бытовыми неодухотворенными предметами: хлебом, яблоками, капустой. Вроде бы резать в этот день - значит проявлять неуважение к жертве Иоанна Крестителя. Хотя на самом деле никаких оснований так думать нет, заверили в Церкви.

Мы должны помнить, что каждый церковный праздник в первую очередь призван к тому, чтобы человек задумался над важными вещами, уделил время своему духовному развитию, позаботился о душе. Смысл праздника Усекновения заключается в том, что есть вещи, ценность и значение которых больше даже того, что высоко ценит каждый человек - важнее его собственной жизни. Иоанн Креститель подает нам пример, что верность Богу и неотступное следование Истине - являются такими вещами - отметили в Православной Церкви.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи Церковью установлен строгий пост, этот день надо посвятить духовному очищению и совершенствованию. В Церкви указали, что нет необходимости в этот день отказываться от обычных бытовых вещей, кусочка хлеба или ломтика арбуза, занятий рукоделием или профессиональной деятельности, если для этого вам нужно взять в руки острый инструмент.

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