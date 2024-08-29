Заборона різати хліб на Усікновення: у ПЦУ спростували міф

Православна Церква України розвінчала міф про заборону різати хліб та інші предмети на свято Усікновення глави пророка Іоана Хрестителя. Про це йдеться у заяві ПЦУ у Facebook, передає УНН.



Нині ми звершуємо урочисті богослужіння з нагоди, здавалося б, трагічної події — Усікновення глави пророка Іоана Хрестителя.... Подекуди можна натрапити на хибне твердження, нібито Церква у цей день забороняє різати хліб та інші речі, займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з розрізанням, рубанням і навіть гострими предметами – та це є не більш як марновірством

Також зазначили, що цей язичницький забобон проводить паралелі між головою шанованого святого та звичайними побутовими неодухотвореними предметами: хлібом, яблуками, капустою. Начебто різати у цей день – означає виявляти неповагу до жертви Іоана Хрестителя. Хоча насправді жодних підстав так думати немає, запевнили у Церкві.

Мусимо пам’ятати, що кожне церковне свято в першу чергу покликане до того, аби людина замислилася над важливими речами, приділила час своєму духовному розвитку, попіклувалася про душу. Сенс свята Усікновення полягає у тому, що є речі, цінність і значення яких є більшими навіть за те, що високо цінує кожна людина – важливішими за її власне життя. Іоан Хреститель подає нам приклад, що вірність Богові та невідступне слідування Істині – є такими речами