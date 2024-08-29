Заборона різати хліб на Усікновення: у ПЦУ спростували міф
Київ • УНН
Православна Церква розвінчала забобон про заборону різати хліб та інші предмети на свято Усікновення глави Іоана Хрестителя. Церква закликає зосередитись на духовному значенні свята, а не на марновірствах.
Православна Церква України розвінчала міф про заборону різати хліб та інші предмети на свято Усікновення глави пророка Іоана Хрестителя. Про це йдеться у заяві ПЦУ у Facebook, передає УНН.
Нині ми звершуємо урочисті богослужіння з нагоди, здавалося б, трагічної події — Усікновення глави пророка Іоана Хрестителя.... Подекуди можна натрапити на хибне твердження, нібито Церква у цей день забороняє різати хліб та інші речі, займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з розрізанням, рубанням і навіть гострими предметами – та це є не більш як марновірством
Також зазначили, що цей язичницький забобон проводить паралелі між головою шанованого святого та звичайними побутовими неодухотвореними предметами: хлібом, яблуками, капустою. Начебто різати у цей день – означає виявляти неповагу до жертви Іоана Хрестителя. Хоча насправді жодних підстав так думати немає, запевнили у Церкві.
Мусимо пам’ятати, що кожне церковне свято в першу чергу покликане до того, аби людина замислилася над важливими речами, приділила час своєму духовному розвитку, попіклувалася про душу. Сенс свята Усікновення полягає у тому, що є речі, цінність і значення яких є більшими навіть за те, що високо цінує кожна людина – важливішими за її власне життя. Іоан Хреститель подає нам приклад, що вірність Богові та невідступне слідування Істині – є такими речами
У день Усікновення глави Іоана Предтечі Церквою встановлений суворий піст, цей день треба присвятити духовному очищенню та вдосконаленню. В Церкві вказали, що немає потреби в цей день відмовлятися від звичайних побутових речей, окрайця хліба чи скибки кавуна, занять рукоділля чи професійної діяльності, якщо для цього вам потрібно взяти до рук гострого інструмента.
29 серпня: День народження мотоцикла, Усікновення голови Іоанна Хрестителя29.08.24, 06:03 • 113452 перегляди