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29 серпня: День народження мотоцикла, Усікновення голови Іоанна Хрестителя

Київ • УНН

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Сьогодні, 29 серпня, любителі швидкої їзди у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Дня народження мотоцикла, пише УНН. "Батьками" цього популярного транспортного засобу були німецькі інженери та винахідники Готліб Даймлер та Вільгельм Майбах.

Сьогодні, 29 серпня, любителі швидкої їзди у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Дня народження мотоцикла, пише УНН.

"Батьками" цього популярного транспортного засобу були німецькі інженери та винахідники Готліб Даймлер та Вільгельм Майбах. У другій половині ХІХ століття вони займалися розробкою власного двигуна внутрішнього згоряння.Оснастити своїм двигуном вони вирішили звичайний велосипед. Саме 29 серпня 1885 року Даймлер і Майбах запатентували "!повозкау для верхової їзди з керосиновим двигуном".

Прототип мотоцикла мав дерев’яну раму, ремінну передачу та був оснащений керосиновим двигуном об’ємом 264 кубічні сантиметри та потужністю 0,5 кінських сил, що дозволяло розвивати швидкість до 12 кілометрів на годину.

Мотоцикли поступово здобували популярність у цивільному житті. Під час Першої та Другої світових воєн в деяких арміях були окремі військові підрозділи оснащені мотоциклами.

З роками з’явилися такі легендарні виробники мотоциклів як Harley-Davidson, Triumph, Indian, Benelli, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.

Шанувальники вина сьогодні можуть відзначити Міжнародний день каберне.

Сорт винограду Каберне Совіньйон є найпоширенішим у світі та зустрічається практично у всіх виноробних регіонах. Він є наслідком схрещення таких сортів, як Каберне Фран та Совіньйон Блан.

У вині каберне міститься багато таніну – природного антиоксиданту, який чудово бореться із захворюваннями серцево-судинної системи.

За ініціативи ООН з 2010 року 29 серпня відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня проти ядерних випробувань.

Дата обрана на честь того, що 29 серпня 1991 року у Казахстані був закритий Семипалатинський ядерний полігон. Мета сьогоднішньої події - поширення інформації про загрозу, яку несе всьому людству ядерна зброя.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День Усікновення голови Іоанна Хрестителя.

Іоанн Хреститель народився у родині священика Захарія та його дружини Єлизавети, які вели благочестиве життя.

Вважається, що Іоанн народився за півроку до появи на світ Ісуса. Єлизаветі довелося тікати з маленьким Іоанном до пустелі, адже після народження Сина Божого іудейський цар Ірод наказав вбити усіх немовлят.

До 30 років чоловік жив у пустелі. Після цього пішов проповідувати, розповідаючи людям про швидкий прихід Месії. Хрестив людей в Йордані, і згодом охрестив самого Ісуса Христа на якого під час таїнства зійшов Святий дух у вигляді голуба.

Іоанн Предтеча викрив царя Ірода Антипу у тому, що той живе з дружиною свого брата. За це його кинули до в’язниці, де тримали 10 місяців.

Під час банкету на честь дня народження царя його коханка намовила свою доньку, аби та зажадала, щоб їй принесли голову Іоанна Предтечі. Антипа перед тим присягнув, що виконає будь-яку забаганку дівчини, тож відправив до в’язниці воїна, який відрубав голову Іоанну Предтечі. Тіло Іоанна заховали тієї ж ночі. Голову загубили, але тричі знаходили.

Іменини 29 серпня святкують Іван, Микола.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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