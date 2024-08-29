29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня, 29 августа, любители быстрой езды во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня рождения мотоцикла, пишет УНН. «Родителями» этого популярного транспортного средства были немецкие инженеры и изобретатели Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах.

Сегодня, 29 августа, любители быстрой езды во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня рождения мотоцикла, пишет УНН.

«Родителями» этого популярного транспортного средства были немецкие инженеры и изобретатели Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Во второй половине XIX века они занимались разработкой собственного двигателя внутреннего сгорания, оснастить своим двигателем они решили обычный велосипед. Именно 29 августа 1885 года Даймлер и Майбах запатентовали «!повозку для верховой езды с керосиновым двигателем».

Прототип мотоцикла имел деревянную раму, ременную передачу и был оснащен керосиновым двигателем объемом 264 кубических сантиметра и мощностью 0,5 лошадиных сил, что позволяло развивать скорость до 12 километров в час.

Мотоциклы постепенно приобретали популярность в гражданской жизни. Во время Первой и Второй мировых войн в некоторых армиях были отдельные воинские подразделения оснащенные мотоциклами.

С годами появились такие легендарные производители мотоциклов как Harley-Davidson, Triumph, Indian, Benelli, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.

Поклонники вина сегодня могут отметить Международный день каберне.

Сорт винограда Каберне Совиньон является самым распространенным в мире и встречается практически во всех винодельческих регионах. Он является следствием скрещивания таких сортов, как Каберне Фран и Совиньон Блан.

В вине каберне содержится много танина - природного антиоксиданта, который прекрасно борется с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По инициативе ООН с 2010 года 29 августа проходят мероприятия по случаю Международного дня против ядерных испытаний.

Дата выбрана в честь того, что 29 августа 1991 года в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Цель сегодняшнего события - распространение информации об угрозе, которую несет всему человечеству ядерное оружие.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День Усекновения главы Иоанна Крестителя.

Иоанн Креститель родился в семье священника Захария и его жены Елизаветы, которые вели благочестивую жизнь.

Считается, что Иоанн родился за полгода до появления на свет Иисуса. Елизавете пришлось бежать с маленьким Иоанном в пустыню, ведь после рождения Сына Божьего иудейский царь Ирод приказал убить всех младенцев.

До 30 лет мужчина жил в пустыне. После этого пошел проповедовать, рассказывая людям о скором приходе Мессии. Крестил людей в Иордане, и впоследствии крестил самого Иисуса Христа на которого во время таинства сошел Святой дух в виде голубя.

Иоанн Предтеча разоблачил царя Ирода Антипу в том, что тот живет с женой своего брата. За это его бросили в тюрьму, где держали 10 месяцев.

Во время банкета в честь дня рождения царя его любовница подговорила свою дочь, чтобы та потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна Предтечи. Антипа перед тем поклялся, что выполнит любую прихоть девушки, поэтому отправил в тюрьму воина, который отрубил голову Иоанну Предтече. Тело Иоанна спрятали той же ночью. Голову потеряли, но трижды находили.

Именины 29 августа празднуют Иван, Николай.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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