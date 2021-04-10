Беспорядки в Белфасте: протестующие забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью

Что известно

Лояльные к власти в Лондоне протестанты, которые выступают за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, несколькими часами ранее призвали участников беспорядков проявить уважение к британской королеве Елизавете Второй в свете смерти ее мужа принца Филиппа. Однако они выступили только за прекращение акций и намерены восстановить их после периода траура в королевстве.

Беспорядки в Белфасте

Беспорядки в столице Северной Ирландии, в которых принимают участие молодые люди из протестантской и католической частей города, продолжаются уже около недели. Как сообщает Associated Press, в уличных толпах, вступающих в столкновения с полицией, заметны даже дети в возрасте 12-13 лет. Накануне, 7 апреля, погромщики сожгли рейсовый автобус. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа. За несколько ночей столкновений были ранены около 55 полицейских.

А 8 апреля полиция применила водометы против протестующих.

Одним из поводов к началу беспорядков стали похороны участвовал в террористической деятельности бывшего члена группировки “Ирландская республиканская армия”, в которых участвовали высокопоставленные политики из католической проирландской партии “Шинн Фейн”. Решение прокуратуры не возлагать на них ответственность за нарушение мер по борьбе с коронавирусом вызвало недовольство протестантов, лояльных к властям в Лондоне. Кроме этого, хрупкая стабильность в регионе была поколеблена выходом Великобритании с ЕС.

Справка

Напряженность между унионистами (те, кто видит Северную Ирландию в составе Соединенного Королевства) и лоялистами (те, кто хотят видеть Ирландию независимой) подогревает и недовольство первых протоколом о границе в ирландском море, который является частью соглашения о Brexit и фактически создал таможенную границу между Северной Ирландией и остальной Великобритании.

Как известно, в 1998 году Соединенное Королевство, в состав которого входит Северная Ирландия, подписало Страснопьятничну соглашение с Республикой Ирландия, конец более чем трем кровавым десятилетием насилия. Именно тогда проверки на границе между двумя Ирландии прекратились.