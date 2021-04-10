Заворушення в Белфасті: протестуючі закидали поліцейських камінням і пляшками із запальною сумішшю

Що відомо

Лояльні до влади в Лондоні протестанти, які виступають за збереження Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства, кількома годинами раніше закликали учасників заворушень проявити повагу до британської королеви Єлизавети Другої в світі смерті її чоловіка принца Філіпа. Однак вони виступили лише за припинення акцій і мають намір відновити їх після періоду трауру в королівстві.

Заворушення в Белфасті

Заворушення в столиці Північної Ірландії, в яких беруть участь молоді люди з протестантської і католицької частин міста, тривають вже близько тижня. Як повідомляє Associated Press, у вуличних натовпах, що вступають в сутички з поліцією, помітні навіть діти у віці 12-13 років. Напередодні, 7 квітня, погромники спалили рейсовий автобус. За відомостями влади, було скоєно напад на фотографа. За кілька ночей зіткнень було поранено близько 55 поліцейських.

А 8 квітня поліція застосувала водомети проти протестуючих.

Одним із приводів до початку заворушень стали похорони брав участь у терористичній діяльності колишнього члена угруповання “Ірландська республіканська армія”, в яких брали участь високопоставлені політики з католицької проірландской партії “Шинн Фейн”. Рішення прокуратури не покладати на них відповідальність за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом викликала невдоволення протестантів, лояльних до влади в Лондоні. Крім цього, крихка стабільність в регіоні була похитнулася виходом Великобританії з ЄС.

Довідка

Напруженість між уніоністами (ті, хто бачить Північну Ірландію у складі Сполученого Королівства) та лоялістами (ті, хто хочуть бачити Ірландію незалежною) підігріває й невдоволення перших протоколом про кордон в ірландському морі, який є частиною угоди про Brexit і фактично створив митний кордон між Північною Ірландією та рештою Великої Британії.

Як відомо, у 1998 році Сполучене Королівство, до складу якого входить Північна Ірландія, підписало Страсноп’ятничну угоду з Республікою Ірландія, яка поклала край більш ніж трьом кривавим десятиліттям насильства. Саме тоді перевірки на кордоні між двома Ірландіями припинилися.