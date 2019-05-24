"Завладение средствами обманом": правоохранители расследуют дело трансфера Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Столичные правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" администрацией столичного ФК "Динамо" за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкий клуб "Боруссия". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Речь идет об уголовном производстве № 42018100000000411 от 21 марта 2018 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение путем обмана, денежными средствами в крупных размерах - ред.).
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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, рассказали в НПУ.
"В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия с целью дальнейшего уведомления о подозрении лицам, совершившим уголовное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в Нацполиции.
Напомним, после перехода футболиста Андрея Ярмоленко с ФК "Динамо" (Киев) в ФК "Боруссия" (Дортмунд, Германия) СДЮШОР "Юность" (Чернигов) должна была получить от ФК "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере 286 472,6 евро.
Деньги школа так и не получила. Зато часть платежа в размере 150 тыс. евро в свое время была перечислена "Динамо" на счета общественной организации "Юность", которая не имеет никакого отношения к спортивной школы "Юность". Этот факт сегодня, собственно, и расследуют следователи, ведь есть подозрение, что таким образом средства просто вывели на оффшоры.
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За год следствия, в НПУ не могут назвать ни подозреваемых, ни виноватых. Хотя, руководство "Динамо" в производстве уже допрашивали.
По данным директора спортшколы "Юность" Геннадия Прокоповича, в "Динамо" платить за Ярмоленко не собираются. Поэтому в школе надеются на реакцию УЕФА.