"Завладение средствами обманом": правоохранители расследуют дело трансфера Ярмоленко

КИЕВ. 24 мая. УНН. Столичные правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" администрацией столичного ФК "Динамо" за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкий клуб "Боруссия". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.