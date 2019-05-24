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“Заволодіння коштами обманом”: правоохоронці розслідують справу трансферу Ярмоленка

“Заволодіння коштами обманом”: правоохоронці розслідують справу трансферу Ярмоленка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Столичні правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства з грошима, які так і не були сплачені на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу “Юність” адміністрацією столичного ФК “Динамо” за трансфер Андрія Ярмоленко до німецького клубу “Боруссія”. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42018100000000411 від 21 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у великих розмірах — ред.).

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві, розповіли в НПУ.

“На даний час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою подальшого повідомлення про підозру особам, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України”, — розповіли у Нацполіції.

Нагадаємо, після переходу футболіста Андрія Ярмоленка з ФК “Динамо” (Київ) до ФК “Боруссія” (Дортмунд, Німеччина) СДЮШОР “Юність” (Чернігів) мала отримати від ФК “Динамо” (Київ) платіж солідарності у розмірі 286 472,6 євро.

Гроші школа так і не отримала. Натомість, частина платежу у розмірі 150 тис. євро свого часу була перерахована “Динамо” на рахунки громадської організації “Юність”, яка не має жодного стосунку до спортивної школи “Юність”. Цей факт сьогодні, власне, і розслідують слідчі, адже є підозра, що у такий спосіб кошти просто вивели на офшори.

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За рік слідства, в НПУ не можуть назвати ані підозрюваних, ані винних. Хоча, керівництво “Динамо” у проваджені вже допитували. 

За даними директора спортшколи “Юність” Геннадія Прокоповича, у “Динамо” платити за Ярмоленка не збираються. Тож у школі сподіваються на реакцію УЄФА.

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