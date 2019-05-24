“Заволодіння коштами обманом”: правоохоронці розслідують справу трансферу Ярмоленка

КИЇВ. 24 травня. УНН. Столичні правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства з грошима, які так і не були сплачені на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу “Юність” адміністрацією столичного ФК “Динамо” за трансфер Андрія Ярмоленко до німецького клубу “Боруссія”. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної поліції України.