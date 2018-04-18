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Заведующую детсада заподозрили в выписке себе премий на более 90 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7874 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Заведующей одного из государственных дошкольных учебных заведений сообщили о подозрении из-за завладения государственными средствами на сумму свыше 90 тыс. грн. Об этом сообщила прокуратура Ровенской области, передает УНН.

Заведующую детсада заподозрили в выписке себе премий на более 90 тыс. грн

"Прокуратурой Ровенской области по результатам досудебного расследования согласовано сообщение о подозрении заведующей одного из государственных дошкольных учебных заведений в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник завладела денежными средствами в сумме более 90 тыс. грн, выделенных на содержание детского сада, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.

"Фактически указанной суммой денег подозреваемая распорядилась в течение 2016-2017 годов начислить и выплатить себе в качестве премии безосновательно при отсутствии решения органа высшего уровня и вопреки требованиям нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины", - уточнили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о применении в отношении подозреваемого меры пресечения, а также отстранения ее от занимаемой должности.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, бывшему заместителю председателя правления ПАО "Укргазбанк" сообщили о подозрении из-за реализации преступной "схемы" по выведению и завладению средств банковского учреждения.

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