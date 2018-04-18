Завідувачку дитсадка запідозрили у виписуванні собі премій на понад 90 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Завідувачці одного із державних дошкільних навчальних закладів повідомили про підозру через заволодіння державними коштами у сумі понад 90 тис. грн. Про це повідомила прокуратура Рівненської області, передає УНН.
"Прокуратурою Рівненської області за результатами досудового розслідування погоджено повідомлення про підозру завідувачці одного із державних дошкільних навчальних закладів у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем) КК України", – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що посадовець заволоділа грошовими коштами у сумі понад 90 тис. грн, виділених на утримання дитячого садочка, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.
"Фактично зазначеною сумою грошей підозрювана розпорядилась упродовж 2016-2017 років нарахувати та виплатити собі в якості премії безпідставно за відсутності рішення органу вищого рівня та усупереч вимогам нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України", – уточнили у прокуратурі.
Наразі вирішується питання про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу, а також відсторонення її від займаної посади.
Підозрюваній загрожує позбавлення волі на термін до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, колишньому заступнику Голови правління ПАТ "Укргазбанк" повідомили про підозру через реалізацію злочинної "схеми" по виведенню та заволодінню коштів банківської установи.