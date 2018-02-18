Завершился второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В столичном Дворце культуры КПИ прошел второй полуфинал Национального отбора Евровидение-2018. В финал Нацотбора на нынешнее Евровидение попали Tayanna, Melovin i группа Kadnay. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организаторов отбора.
Меньше баллов - единицу - жюри дало Dilemma. Выше в таблице, по выводам Джамалы, Андрея Данилко и Евгения Филатова, идут Ingret (2 балла), Yurkesh (3), Julinoza (4), Illaria (5), Mountain Breeze (6). Kadnay oтрималы 7 баллов, Melovin - 8, а наивысшую оценку получила Tayanna.
Результаты телевизионного голосования: 1 балл зрители дали Julinoza, 2 - Dilemma, 3 - Ingret. Четыре завоевала Illaria, 5 -Yurkesh, 6 - Mountain Breeze. 7 досталось Tayanna, 8 - Kadnay и - больше всего - 9 - получил Melovin.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в столичном Дворце культуры КПИ прошел первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018.