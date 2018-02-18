Завершився другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2018

Найменше балів - одиницю - журі дало Dilemma. Вище у таблиці, за висновками Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова, йдуть Ingret (2 бали), Yurkesh (3), Julinoza (4), Illaria (5), Mountain Breeze (6). Kadnay oтримали 7 балів, Melovin - 8, а найвищу оцінку отримала Tayanna.

Результати телевізійного голосування: 1 бал глядачі дали Julinoza, 2 - Dilemma, 3 - Ingret. Чотири виборола Illaria, 5 -Yurkesh, 6 - Mountain Breeze. 7 дісталося Tayanna, 8 - Kadnay і - найбільше - 9 - здобув Melovin.

Як повідомляв УНН, минулого тижня у столичному Палаці культури КПІ пройшов перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018.