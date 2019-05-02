Завершились съемки украинского фильма "Черный ворон"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Завершились съемки украинской полнометражного фильма "Черный ворон" по мотивам одноименного романа-бестселлера украинского писателя Василия Шкляра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Сообщается, что премьера исторической драмы о борьбе казаков Холодноярской республики с большевиками состоится в кинотеатрах Украины в этом году. Кинопроект фильма с рабочим названием "Залишенець. Чорный ворон" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 5 млн 88 тыс. 300 грн.
"Создание фильма о повстанческом движеним времен Холодноярской республики является значимым событием, имеющим важную просветительскую миссию. Настоящее доказывает, что неизученные уроки истории возвращаются к последующим поколениям: мы до сих пор защищаем независимость родной земли", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.
Съемки фильма продолжались с октября 2018 года. Основными местами событий в ленте были территория Холодного Яра и Мотронинского монастыря в Черкасской области. На экране святыню воспроизводили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторический облик.
В последний съемочный день на площадку пришел автор романа "Черный ворон" Василий Шкляр.
"Не все герои книги появятся в фильме. Это адаптация, поэтому сценарий фильма отличается от моего романа. Но самое главное, на мой взгляд, в картине осталось - холодноярский дух, непокорность и стремление бороться ради той идеи, которая была написана на черном боевом флаге повстанцев: "Свобода или смерть", - отметил писатель.
Отметим, события в фильме рассказывают историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он отважно жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, свободу и будущее украинцев и собственной семьи.
Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и планируется к показу в кинотеатрах Украины.
Напомним, режиссер Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-й бригаде.