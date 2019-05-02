Завершилися зйомки українського фільму "Чорний ворон"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Завершилися зйомки українського повнометражного фільму "Чорний ворон" за мотивами однойменного роману-бестселеру українського письменника Василя Шкляра. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Державного агентства України з питань кіно.
Повідомляється, що прем’єра історичної драми про боротьбу козаків Холодноярської республіки з більшовиками відбудеться у кінотеатрах України вже цього року. Кінопроект фільму з робочою назвою "Залишенець. Чорний ворон" став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 5 млн 88 тис. 300 грн.
"Створення фільму про повстанський рух часів Холодноярської республіки є значущою подією, що має важливу просвітницьку місію. Сьогодення доводить, що невивчені уроки історії повертаються до наступних поколінь: ми й досі боронимо незалежність рідної землі", – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
Зйомки фільму тривали з жовтня 2018 року. Основними місцями подій у стрічці були територія Холодного Яру та Мотронинського монастиря на Черкащині. На екрані святиню відтворювали у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, оскільки після реставрації монастир не зберіг історичного вигляду.
В останній знімальний день на майданчик завітав автор роману "Чорний ворон" Василь Шкляр.
"Не всі герої книги з’являться у фільмі. Це адаптація, тому сценарій фільму відрізняється від мого роману. Але найголовніше, на мій погляд, у стрічці лишилось – холодноярський дух, нескореність та прагнення боротися заради тої ідеї, яка була написана на чорному бойовому прапорі повстанців: "Воля або смерть", – відмітив письменник.
Зазначимо, події у стрічці розповідають історію життя та кохання Івана за прізвиськом Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Він відважно жертвує спокоєм та сімейним затишком та починає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, волю і майбутнє українців та власної родини.
Проект реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно та планується до показу в кінотеатрах України.
Нагадаємо, режисер Сеітаблаєв зніме фільм про героїчну 95-ту бригаду.