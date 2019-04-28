Режисер Сеітаблаєв зніме фільм про героїчну 95-ту бригаду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Український режисер Ахтем Сеітаблаєв зніме фільм про героїчну 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Про це розповів сам режисер, наразі триває процес обговорення сюжету історичної драми, передає УНН із посиланням на прес-службу Кабміну.
Фільм буде присвячений рейду бригади на Донбасі влітку 2014 року. Тоді вона пройшла 1500 км тилами ворога, щоб врятувати своїх бійців.
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Ахтем Сеітаблаєв розповів, що за жанром це буде військова драма. Він планує зустрітися з бійцями 95-ї бригади, командувачем Десантно-штурмових військ Михайлом Забродським, багатьма іншими людьми, аби побудувати сюжет на реальних спогадах.
Нагадаємо, у цьому році Держкіно профінансувало виробництво 8 фільмів.