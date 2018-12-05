Вийшов перший тізер стрічки "Захар Беркут"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Творці історичного екшену "Захар Беркут", знятого за мотивами однойменної повісті Івана Франка, презентували в Україні перший тізер стрічки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
"В українських кінотеатрах фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва, виробництва Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно, вийде 10 жовтня 2019 року. Від сьогодні тизер можна подивитись на офіційних сторінках YouTube та Facebook", - сказано у повідомлені.
Зйомки стрічки пройшли влітку цього року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті й під Києвом, де були побудовані головні декорації. Зокрема на натурному майданчику звели масштабну декорацію гірської ущелини, у якій розгортаються основні події фільму.
Як повідомляв УНН, до знімальної команди "Захара Беркута" приєдналися голлівудські колеги.