Режиссер Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-й бригаде

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106789 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110815 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113518 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114415 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142778 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115204 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140126 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Режиссер Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-й бригаде

Режиссер Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-й бригаде

Киев  •  УНН

 • 15099 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом рассказал сам режиссер, сейчас идет процесс обсуждения сюжета исторической драмы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фильм будет посвящен рейду бригады на Донбассе летом 2014 года. Тогда она прошла 1500 км по тылам врага, чтобы спасти своих бойцов.

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Ахтем Сеитаблаев рассказал, что по жанру это будет военная драма. Он планирует встретиться с бойцами 95-й бригады, командующим десантно-штурмовых войск Михаилом Забродским, многими другими людьми, чтобы построить сюжет на реальных воспоминаниях.

Напомним, в этом году Госкино профинансировало производство 8 фильмов.

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