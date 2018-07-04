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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100058 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136135 просмотра

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8 марта, 10:25 • 142521 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 156317 просмотра

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Завершились съемки украинского фэнтези "Только чудо"

Завершились съемки украинского фэнтези "Только чудо"

Киев  •  УНН

 • 37727 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Завершились съемки украинского семейного фэнтези "Только чудо". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.

"Специально для съемок последних съемочных смен киногруппа на неделю уехала во Францию, на Монблан, в городок Шамони. Здесь, в естественном леднике, происходят приключенческие сцены с главным героем фильма-фэнтези юношей Северином, который, путешествуя со своим верным собакой Снежкой, неожиданно попадает в ледяную пещеру", - говорится в сообщении.

Фильм создается компанией Kazka Production при поддержке Госкино и Министерства культуры Украины. Режиссером и продюсером фильма является Елена Каретник. Над лентой работали более шести сотен специалистов, среди них - более 200 актеров и профессиональные фигуристы.

Напомним, украинский документальный фильм "Панорама" одержал победу в индустриальной программе "Docs in Progress" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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