Завершились съемки украинского фэнтези "Только чудо"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Завершились съемки украинского семейного фэнтези "Только чудо". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.
"Специально для съемок последних съемочных смен киногруппа на неделю уехала во Францию, на Монблан, в городок Шамони. Здесь, в естественном леднике, происходят приключенческие сцены с главным героем фильма-фэнтези юношей Северином, который, путешествуя со своим верным собакой Снежкой, неожиданно попадает в ледяную пещеру", - говорится в сообщении.
Фильм создается компанией Kazka Production при поддержке Госкино и Министерства культуры Украины. Режиссером и продюсером фильма является Елена Каретник. Над лентой работали более шести сотен специалистов, среди них - более 200 актеров и профессиональные фигуристы.
Напомним, украинский документальный фильм "Панорама" одержал победу в индустриальной программе "Docs in Progress" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.