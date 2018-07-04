Завершилися зйомки українського фентезі "Тільки диво"

"Спеціально для зйомок останніх знімальних змін кіногрупа на тиждень виїхала до Франції, на Монблан, у містечко Шамоні. Тут, у природному льодовику, відбуваються пригодницькі сцени з головним героєм фільму-фентезі юнаком Северином, який, подорожуючи зі своїм вірним собакою Сніжкою, несподівано потрапляє до крижаної печери", - йдеться у повідомленні.

Фільм створюється компанією Kazka Production за підтримки Держкіно та Міністерства культури України. Режисером та продюсер фільму є Елена Каретник. Над стрічкою працювало понад шість сотень фахівців, серед них — більш ніж 200 акторів та професійні фігуристи.

Нагадаємо, український документальний фільм “Панорама” здобув перемогу в індустріальній програмі “Docs in Progress” 53-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.