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Завершено производство исторической драмы "Захар Беркут"

Киев • УНН

 • 20229 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Компания "Kinorob" представила Госкино завершенную производством историческую драму Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут", которая выйдет в прокат 10 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Завершено производство исторической драмы "Захар Беркут"

"Компания "Kinorob" представила Госкино завершенную производством историческую драму Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут", - говорится в сообщении.

Проект фильма "Захар Беркут" по одноименному произведению Ивана Франко стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 29 млн 837 тыс. 042 грн. Общая стоимость производства фильма составила 113 млн 200 тыс. грн.

"В широкий прокат фильм выйдет 10 октября 2019 года. Дистрибьютор фильма в Украине - компания Ukrainian Film Distribution. После широкого кинотеатрального проката телевизионная премьера исторического экшена "Захар Беркут" состоится в эфире телеканала "Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря 2018 года создатели исторического экшена "Захар Беркут", снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко, презентовали в Украине первый тизер ленты.

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