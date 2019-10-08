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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Завершено виробництво історичної драми "Захар Беркут"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Компанія "Kinorob" представила Держкіно завершену виробництвом історичну драму Ахтема Сеїтаблаєва "Захар Беркут", яка вийде в прокат 10 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з питань кіно.

Завершено виробництво історичної драми "Захар Беркут"

"Компанія "Kinorob" представила Держкіно завершену виробництвом історичну драму Ахтема Сеітаблаєва "Захар Беркут", - йдеться в повідомленні.

Проект стрічки "Захар Беркут" за однойменним твором Івана Франка став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 29 млн 837 тис. 042 грн. Загальна вартість виробництва фільму склала 113 млн 200 тис. грн.

"У широкий прокат фільм вийде 10 жовтня 2019 року. Дистрибутор фільму в Україні – компанія Ukrainian Film Distribution. Після широкого кінотеатрального прокату телевізійна прем'єра історичного екшену "Захар Беркут" відбудеться в ефірі телеканалу "Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня 2018 року творці історичного екшену "Захар Беркут", знятого за мотивами однойменної повісті Івана Франка, презентували в Україні перший тізер стрічки.

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